Мартинес объяснил уникальность Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес охарактеризовал своего форварда Криштиану Роналду.

«Роналду положительно влияет на команду. Он прирожденный победитель. Одержим быть лучшим.

Криштиану нельзя сравнивать с другими, поскольку никто не проводит 20 лет на его уровне. В этом плане на него похож Пепе. Я никогда не видел такого серьезного подхода, как у них», – сказал Мартинес.

У Роналду в этом году 51 гол за «Аль-Наср».

Также в 2023 году Криштиану забил 10 голов за сборную.

Футболист стоит 15 миллионов евро.

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