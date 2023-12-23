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    Мартинес объяснил уникальность Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес охарактеризовал своего форварда Криштиану Роналду.

    «Роналду положительно влияет на команду. Он прирожденный победитель. Одержим быть лучшим.

    Криштиану нельзя сравнивать с другими, поскольку никто не проводит 20 лет на его уровне. В этом плане на него похож Пепе. Я никогда не видел такого серьезного подхода, как у них», – сказал Мартинес.

    • У Роналду в этом году 51 гол за «Аль-Наср».
    • Также в 2023 году Криштиану забил 10 голов за сборную.
    • Футболист стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: Noticias ao Minuto

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    Сегодня, 22:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7139

      Питерский князь 55 минут назад

      У болельщиков срамтака подход еще серъезней, одна тормазуха и фуфырики, больше ничего!

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