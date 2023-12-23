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Мартинес объяснил уникальность Роналду

23 декабря 2023, 22:43

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес охарактеризовал своего форварда Криштиану Роналду.

«Роналду положительно влияет на команду. Он прирожденный победитель. Одержим быть лучшим.

Криштиану нельзя сравнивать с другими, поскольку никто не проводит 20 лет на его уровне. В этом плане на него похож Пепе. Я никогда не видел такого серьезного подхода, как у них», – сказал Мартинес.

  • У Роналду в этом году 51 гол за «Аль-Наср».
  • Также в 2023 году Криштиану забил 10 голов за сборную.
  • Футболист стоит 15 миллионов евро.

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Источник: Noticias ao Minuto
Португалия. Примейра Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Мартинес Роберто
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