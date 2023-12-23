Мартинес объяснил уникальность Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес охарактеризовал своего форварда Криштиану Роналду.
«Роналду положительно влияет на команду. Он прирожденный победитель. Одержим быть лучшим.
Криштиану нельзя сравнивать с другими, поскольку никто не проводит 20 лет на его уровне. В этом плане на него похож Пепе. Я никогда не видел такого серьезного подхода, как у них», – сказал Мартинес.
- У Роналду в этом году 51 гол за «Аль-Наср».
- Также в 2023 году Криштиану забил 10 голов за сборную.
- Футболист стоит 15 миллионов евро.
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Источник: Noticias ao Minuto