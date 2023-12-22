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    • «Манчестер Сити» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2023

    «Манчестер Сити» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Флуминенсе», финал Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Мораес, Аке, Диаш, Уокер, Стоунс, Эрнандес, Грилиш, Луис, Фоден, Силва, Альварес.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    «Флуминенсе»: Фабио, Ксавьер, Нино, Мело, Марсело, Андре, Матеус, Ариас, Гансо, Кено, Кано.

    Главный тренер: Фернандо Диниз

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Флуминенсе»

    Манчестер Сити-Флуминенсе смотреть онлайн 22 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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