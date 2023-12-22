Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Флуминенсе», финал Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Стоунс, Аке, Льюис, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Альварес.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
«Флуминенсе»: Фабио, Ксавьер, Марсело, Гансо, Мело, Кено, Кано, Андре, Мартинелли, Ариас, Нино.
Главный тренер: Фернандо Диниз
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Флуминенсе»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»