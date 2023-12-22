Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Флуминенсе», финал Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Аке, Диаш, Уокер, Стоунс, Эрнандес, Грилиш, Луис, Фоден, Силва, Альварес.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

«Флуминенсе»: Фабио, Ксавьер, Нино, Мело, Марсело, Андре, Матеус, Ариас, Гансо, Кено, Кано.

Главный тренер: Фернандо Диниз