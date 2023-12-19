Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуля» и «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал неожиданным исход встречи 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» и дал прогноз на игру Кубка лиги с участием мерсисайдцев и «Вест Хэма».

«Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0 с «МЮ». Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера».

Что касается «Вест Хэма», то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как «МЮ», но так нужно проводить весь сезон. У «Вест Хэма» есть проблемы с защитой. А нулевая ничья – не про «Ливерпуль», так что игра будет интересной и результативной», – сказал Канчельскис.