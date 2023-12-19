Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуля» и «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал неожиданным исход встречи 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» и дал прогноз на игру Кубка лиги с участием мерсисайдцев и «Вест Хэма».
«Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0 с «МЮ». Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера».
Что касается «Вест Хэма», то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как «МЮ», но так нужно проводить весь сезон. У «Вест Хэма» есть проблемы с защитой. А нулевая ничья – не про «Ливерпуль», так что игра будет интересной и результативной», – сказал Канчельскис.
- Матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2023/24 «Ливерпуль» – «Вест Хэм» состоится в среду 20 декабря в Ливерпуле.
- В прошлом сезоне обладателем Кубка лиги стал «МЮ», но он уже вылетел из розыгрыша турнира в этом году.
- В конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором работал с лета 2023 года в качестве генерального директора.
- Сейчас Канчельскис ведет переговоры с кыргызстанским «Мурас Юнайтед».
- Недавно экс-полузащитник «МЮ» сказал, что с удовольствием бы стал работать в АПЛ.
Источник: ODDS.ru