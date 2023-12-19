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    Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуля» и «МЮ»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал неожиданным исход встречи 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» и дал прогноз на игру Кубка лиги с участием мерсисайдцев и «Вест Хэма».

    «Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0 с «МЮ». Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера».

    Что касается «Вест Хэма», то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как «МЮ», но так нужно проводить весь сезон. У «Вест Хэма» есть проблемы с защитой. А нулевая ничья – не про «Ливерпуль», так что игра будет интересной и результативной», – сказал Канчельскис.

    • Матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2023/24 «Ливерпуль»«Вест Хэм» состоится в среду 20 декабря в Ливерпуле.
    • В прошлом сезоне обладателем Кубка лиги стал «МЮ», но он уже вылетел из розыгрыша турнира в этом году.
    • В конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором работал с лета 2023 года в качестве генерального директора.
    • Сейчас Канчельскис ведет переговоры с кыргызстанским «Мурас Юнайтед».
    • Недавно экс-полузащитник «МЮ» сказал, что с удовольствием бы стал работать в АПЛ.

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    Источник: ODDS.ru

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    Сегодня, 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20971

      ilichkadr 1 час назад

      «Юнайтед» – из Кыргызстана и «Юнайтед» из Манчестера, как говорят в Одессе, две большие разницы.
      И тебя, Андрюша, скорее всего в Манчестер не позовут, разве, что попить пивка в пабе.

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