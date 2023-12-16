«Зенит» сделал предложение по вингеру сборной Турции

«Зенит» входит в число претендентов на флангового нападающего «Адана Демирспора» Юсуфа Сари.
Это подтвердил президент турецкого клуба Мурат Санджак.
«Мы получили очень серьезные предложения по Юсуфу Сари из России, Франции и Италии.
«Зенит» очень серьезно заинтересован. Есть интерес от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Если я сочту предложение хорошим, то продам его», – сказал Санджак.
- Рыночная стоимость вингера сборной Турции – 5 млн евро.
- В этом сезоне Сари провел за «Адана Демирспор» 19 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
Источник: Ajansspor