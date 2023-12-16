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    «Зенит» сделал предложение по вингеру сборной Турции

    «Зенит» входит в число претендентов на флангового нападающего «Адана Демирспора» Юсуфа Сари.

    Это подтвердил президент турецкого клуба Мурат Санджак.

    «Мы получили очень серьезные предложения по Юсуфу Сари из России, Франции и Италии.

    «Зенит» очень серьезно заинтересован. Есть интерес от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Если я сочту предложение хорошим, то продам его», – сказал Санджак.

    • Рыночная стоимость вингера сборной Турции – 5 млн евро.
    • В этом сезоне Сари провел за «Адана Демирспор» 19 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

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    Источник: Ajansspor

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 50 минут назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +1986

      Дубина 1 час назад

      Ну помойка наша блекло - дырявая само больше денег даст!
      А че гос деньги они не считают((
      Алешке не жалко в свою "игрушку" вкидывать.
      Позор!!!

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