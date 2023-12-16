«Зенит» сделал предложение по вингеру сборной Турции

«Зенит» входит в число претендентов на флангового нападающего «Адана Демирспора» Юсуфа Сари.

Это подтвердил президент турецкого клуба Мурат Санджак.

«Мы получили очень серьезные предложения по Юсуфу Сари из России, Франции и Италии.

«Зенит» очень серьезно заинтересован. Есть интерес от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Если я сочту предложение хорошим, то продам его», – сказал Санджак.