Мостовой раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Александр Мостовой критически относится к грядущей реформе еврокубков.

Начиная с сезона-2024/25, Лига чемпионов будет проводиться по «швейцарской системе».

Вместо группового этапа с 32 командами сделают единую лигу с 36 участниками.

Планируется, что до стадии плей-офф команды будут проводить по 8 матчей вместо 6.

«Думаю, многие не знают ещe, как будет выглядеть новый формат Лиги чемпионов. Честно сказать, я бы ничего не менял.

Есть много вопросов к новому формату. Не понимаю, почему нынешний не устраивает, он всю жизнь был! Все уже привыкли, менять ничего не надо было. В футболе уже давно всe придумано, но всe равно пытаются что-то придумать.

Не знаю, связано ли это с идей Суперлиги, потому что эта идея сразу была провальной, поэтому она и не вступила в силу.

Количество матчей и так уже увеличилось. Я иногда просто в шоке от тех людей, которые играют в топовых командах. Я то в своe время помню, что днями не спишь, не понимаешь где ты, так в моe время не было такого количества игр.

Просто ужас, сколько футболисты играют, кто-то там чуть ли не по 80 игр в сезоне проводит. Я этого просто не понимаю! Кому это надо, кто это придумывает?» – сказал Мостовой.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?