Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Мостовой раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

    Александр Мостовой критически относится к грядущей реформе еврокубков.

    • Начиная с сезона-2024/25, Лига чемпионов будет проводиться по «швейцарской системе».
    • Вместо группового этапа с 32 командами сделают единую лигу с 36 участниками.
    • Планируется, что до стадии плей-офф команды будут проводить по 8 матчей вместо 6.

    «Думаю, многие не знают ещe, как будет выглядеть новый формат Лиги чемпионов. Честно сказать, я бы ничего не менял.

    Есть много вопросов к новому формату. Не понимаю, почему нынешний не устраивает, он всю жизнь был! Все уже привыкли, менять ничего не надо было. В футболе уже давно всe придумано, но всe равно пытаются что-то придумать.

    Не знаю, связано ли это с идей Суперлиги, потому что эта идея сразу была провальной, поэтому она и не вступила в силу.

    Количество матчей и так уже увеличилось. Я иногда просто в шоке от тех людей, которые играют в топовых командах. Я то в своe время помню, что днями не спишь, не понимаешь где ты, так в моe время не было такого количества игр.

    Просто ужас, сколько футболисты играют, кто-то там чуть ли не по 80 игр в сезоне проводит. Я этого просто не понимаю! Кому это надо, кто это придумывает?» – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой с юмором оценил вероятность стажировки в «Спартаке» 6
    Мостовой: «Ни один из клубов не выходил со мной на контакт» 4
    Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной» 8
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+