Все участники плей-офф ЛЧ по лигам – только у одной осталось четыре представителя

Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Примера – единственный чемпионат с четырьмя представителями в 1/8 финала главного еврокубка.
При этом одну команду испанцы все-таки потеряли – это «Севилья», попавшая в ЛЧ как победитель Лиги Европы.
- Примера (Испания) – 4 («Реал», «Барселона», «Атлетико», «Реал Сосьедад»);
- Бундеслига (Германия) – 3 («Бавария», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг»);
- Серия А (Италия) – 3 («Интер», «Наполи», «Лацио»);
- АПЛ (Англия) – 2 («Манчестер Сити», «Арсенал»);
- Лига 1 (Франция) – 1 («ПСЖ»);
- Примейра (Португалия) – 1 («Порту»);
- Эредивизие (Нидерланды) – 1 (ПСВ);
- Суперлига (Дания) – 1 («Копенгаген»).
Источник: «Бомбардир»