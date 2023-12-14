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    • Все участники плей-офф ЛЧ по лигам – только у одной осталось четыре представителя

    Все участники плей-офф ЛЧ по лигам – только у одной осталось четыре представителя

    Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

    Примера – единственный чемпионат с четырьмя представителями в 1/8 финала главного еврокубка.

    При этом одну команду испанцы все-таки потеряли – это «Севилья», попавшая в ЛЧ как победитель Лиги Европы.

    • Примера (Испания) – 4 («Реал», «Барселона», «Атлетико», «Реал Сосьедад»);
    • Бундеслига (Германия) – 3 («Бавария», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг»);
    • Серия А (Италия) – 3 («Интер», «Наполи», «Лацио»);
    • АПЛ (Англия) – 2 («Манчестер Сити», «Арсенал»);
    • Лига 1 (Франция) – 1 («ПСЖ»);
    • Примейра (Португалия) – 1 («Порту»);
    • Эредивизие (Нидерланды) – 1 (ПСВ);
    • Суперлига (Дания) – 1 («Копенгаген»).

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    Источник: «Бомбардир»

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      AZ 16 минут назад

      ПСВ возьмет ЛЧ

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