Все участники плей-офф ЛЧ по лигам – только у одной осталось четыре представителя

Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Примера – единственный чемпионат с четырьмя представителями в 1/8 финала главного еврокубка.

При этом одну команду испанцы все-таки потеряли – это «Севилья», попавшая в ЛЧ как победитель Лиги Европы.