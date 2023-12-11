Канчельскис сказал, когда УЕФА снимет бан с российских команд

Андрей Канчельскис пессимистически настроен касательно возвращения команд из России в еврокубки.
«Мой прогноз, когда мы будем играть в еврокубках? Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию – получается, в 2034 году будем играть. Точно не раньше.
Мы заложники ситуации, нам ничего не остается делать. Пока мы нигде не участвуем, надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна-осень».
Зачем в декабре играть? Никто не знает, что холодно? У нас даже красных мячей нет – вообще смешно! Это издевательство – футболисты мучаются», – заявил Канчельскис.
- Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
- Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
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Источник: «РБ Спорт»