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    • Черданцев объяснил, почему ЦСКА и «Ростов» не играли в Ростове-на-Дону

    Черданцев объяснил, почему ЦСКА и «Ростов» не играли в Ростове-на-Дону

    Комментатор Георгий Черданцев сказал, почему игра ЦСКА и «Ростова» в 17-м туре РПЛ была назначена в Москве.

    «Много было вопросов, почему «Ростов» играл с ЦСКА в декабре не в Ростове‑на‑Дону. Потому что «Ростов» в начале сезона попросил РПЛ не ставить домашние матчи из‑за того, что они меняли газон. Это просьба была заранее направлена в лигу, поэтому никакого идиотизма [с игрой в декабре с ЦСКА в Москве] абсолютно нет. Это была просьба «Ростова», – сказал Черданцев.

    • Игра прошла на заснеженном поле.
    • Матч закончился победой ЦСКА со счетом 2:0.
    • Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил с критикой в адрес ответственных за решение проводить встречу в непогоду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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