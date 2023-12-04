Черданцев объяснил, почему ЦСКА и «Ростов» не играли в Ростове-на-Дону

Комментатор Георгий Черданцев сказал, почему игра ЦСКА и «Ростова» в 17-м туре РПЛ была назначена в Москве.

«Много было вопросов, почему «Ростов» играл с ЦСКА в декабре не в Ростове‑на‑Дону. Потому что «Ростов» в начале сезона попросил РПЛ не ставить домашние матчи из‑за того, что они меняли газон. Это просьба была заранее направлена в лигу, поэтому никакого идиотизма [с игрой в декабре с ЦСКА в Москве] абсолютно нет. Это была просьба «Ростова», – сказал Черданцев.