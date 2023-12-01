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    СМИ назвали клуб, в который может перейти Ди Мария

    Полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария достиг устного соглашения о переходе в родной клуб «Росарио Сентраль» в июле 2024 года.

    По данным Record, 35-летний хавбек собирается вернуться в чемпионат Аргентины на правах свободного агента и хочет побороться за завоевание Кубка Либертадорес.

    Ди Мария перешeл в «Бенфику» этим летом из «Ювентуса».

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    Источник: Record

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    01.12.2023 09:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jdufkdkd 1 декабря, 10:23

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