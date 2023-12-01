СМИ назвали клуб, в который может перейти Ди Мария

Полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария достиг устного соглашения о переходе в родной клуб «Росарио Сентраль» в июле 2024 года.
По данным Record, 35-летний хавбек собирается вернуться в чемпионат Аргентины на правах свободного агента и хочет побороться за завоевание Кубка Либертадорес.
Ди Мария перешeл в «Бенфику» этим летом из «Ювентуса».
- Ранее аргентинец также выступал за «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- В 2022 году Ди Мария стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
Источник: Record