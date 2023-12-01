СМИ назвали клуб, в который может перейти Ди Мария

Полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария достиг устного соглашения о переходе в родной клуб «Росарио Сентраль» в июле 2024 года.

По данным Record, 35-летний хавбек собирается вернуться в чемпионат Аргентины на правах свободного агента и хочет побороться за завоевание Кубка Либертадорес.

Ди Мария перешeл в «Бенфику» этим летом из «Ювентуса».