Окружной суд Флориды получил коллективный иск, в котором ответчиком указан нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По информации Coin Telegraph, в исковом заявлении утверждается, что футболист продвигал и активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с криптобиржей Binance, вследствие чего истцы понесли убытки.

Утверждается, что Роналду также не раскрыл доходы, полученные за продвижение криптовалют. Такую рекомендацию знаменитостям ранее давала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В иске указано, что на продвижение ценных бумаг через биржу повлиял охват аудитории Роналду, у которого 850 миллионов подписчиков в соцсетях.

Также утверждается, что футболист знал или должен был знать, что криптобиржа продает незарегистрированные криптовалютные ценные бумаги, поскольку у него есть инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов.