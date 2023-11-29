Окружной суд Флориды получил коллективный иск, в котором ответчиком указан нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
По информации Coin Telegraph, в исковом заявлении утверждается, что футболист продвигал и активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с криптобиржей Binance, вследствие чего истцы понесли убытки.
Утверждается, что Роналду также не раскрыл доходы, полученные за продвижение криптовалют. Такую рекомендацию знаменитостям ранее давала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В иске указано, что на продвижение ценных бумаг через биржу повлиял охват аудитории Роналду, у которого 850 миллионов подписчиков в соцсетях.
Также утверждается, что футболист знал или должен был знать, что криптобиржа продает незарегистрированные криптовалютные ценные бумаги, поскольку у него есть инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов.
- Криптобиржа заключила многолетнее партнерство с Роналду в середине 2022 года для продвижения серии его собственных невзаимозаменяемых токенов (NFT).
- Роналду в текущем сезоне провел 20 матчей за «Аль-Наср», в которых забил 22 гола и отдал 8 передач.