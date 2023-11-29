Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» о том, останется ли он в клубе по окончании сезона.

«Я дам вам возможность задать еще один вопрос. Я скажу это вновь: я не говорю о своем будущем», – ответил журналисту 64-летний Анчелотти.