Новые подробности увольнения Калешина из «Акрона» – тренер отверг ультиматум руководства

Стала известна причина отставки Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».
Телеграм-канал «Поток» утверждает, что 45-летний специалист потерял работу из-за своих слов после поражения от «Волгаря». Тогда он заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.
«После спича Калешина вызвали к руководству клуба, где попросили уйти в отставку – или извиниться.
Калешин принял решение уволиться, несмотря на то, что «Акрон» может выйти в РПЛ, а в прошлом году в Кубке России клуб стал главным открытием», – сообщил источник.
- «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
- В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
- Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.
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Источник: телеграм-канал «Поток»