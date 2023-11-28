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  • Новые подробности увольнения Калешина из «Акрона» – тренер отверг ультиматум руководства

Новые подробности увольнения Калешина из «Акрона» – тренер отверг ультиматум руководства

28 ноября 2023, 16:40
17

Стала известна причина отставки Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

Телеграм-канал «Поток» утверждает, что 45-летний специалист потерял работу из-за своих слов после поражения от «Волгаря». Тогда он заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

«После спича Калешина вызвали к руководству клуба, где попросили уйти в отставку – или извиниться.

Калешин принял решение уволиться, несмотря на то, что «Акрон» может выйти в РПЛ, а в прошлом году в Кубке России клуб стал главным открытием», – сообщил источник.

  • «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
  • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
  • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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Источник: телеграм-канал «Поток»
Россия. Первая лига Акрон Калешин Евгений
Комментарии (17)
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vmonomah17
1701181135
Калешин, конечно, молодец, что озвучил публично свою позицию. Но из-за этого клуб может лишиться спонсоров и попасть в немилость госаппарату.
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Опорник1984
1701189874
Бардак в нашем футболе , крутятся большие бабки, многих это устраивает. Только болельщик смотрит на унылое зрелище . Уровень отстой, за сборную вообще молчу, только Кубу и обыгрываем. А радости от такой победы было на всю страну. Колешин видит это , вот и не выдержал , теперь его с говном сожрут. А жаль.
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k611
1701190934
Недальновидное решение руководства, видимо в РПЛ выйти не хотят. Смена тренера должна быть только по спортивным принципам, а не по прочим причинам.
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Боров мясной
1701201337
В Зенит его возьмите! Ведь он лучше Семака!
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Фёдор Горюнов
1701229124
ГАЗПРОМ Всех Купил...
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моэм
1701235239
Речь Калешина похожа на речь члена ВКП (б) , когда во главе страны и партии стоял Великий Сталин....эта ПРАВДА адресована народу и неугодна капиталистам сидящим наверху.
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Красногвардейчик
1701237089
Язык мой....враг мой
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eugen-han
1701238123
Глупость сказал на самом деле, а его начинают как-то иначе интерпретировать и пытаться понять на тоненького.
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paracetamol
1701356398
Своего отпрыска хотят протащить на его место.
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Исмо
1701779632
Поступил как настоящий Мужчина, молодец!!!
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