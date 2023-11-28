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    • Новые подробности увольнения Калешина из «Акрона» – тренер отверг ультиматум руководства

    Новые подробности увольнения Калешина из «Акрона» – тренер отверг ультиматум руководства

    Стала известна причина отставки Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

    Телеграм-канал «Поток» утверждает, что 45-летний специалист потерял работу из-за своих слов после поражения от «Волгаря». Тогда он заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

    «После спича Калешина вызвали к руководству клуба, где попросили уйти в отставку – или извиниться.

    Калешин принял решение уволиться, несмотря на то, что «Акрон» может выйти в РПЛ, а в прошлом году в Кубке России клуб стал главным открытием», – сообщил источник.

    • «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
    • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
    • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал «Поток»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1769

      vmonomah17 29 минут назад

      Калешин, конечно, молодец, что озвучил публично свою позицию. Но из-за этого клуб может лишиться спонсоров и попасть в немилость госаппарату.

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