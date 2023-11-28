Тухель хочет усилить «Баварию» защитником «Барселоны»

«Бавария» изучает варианты усиления обороны.

Мюнхенскому клубу интересен Рональд Араухо из «Барселоны».

За этим защитником «Бавария» следит более двух лет. Теперь же его потенциальный трансфер одобрил главный тренер Томас Тухель.

Но каталонцы вряд ли продадут игрока – они готовят для него новый контракт.

В этом сезоне Араухо провел за «Барсу» 11 матчей и забил 1 гол.

Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

Контракт уругвайца действует до 30 июня 2026 года.

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