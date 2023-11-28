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    • Журавель отреагировал на отставку Калешина из «Акрона»: «Это увольнение не спортивное»

    Журавель отреагировал на отставку Калешина из «Акрона»: «Это увольнение не спортивное»

    Журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель предположил, за что уволили из «Акрона» тренера Евгения Калешина.

    «Видимо, босс «Акрона» Павел Морозов не согласился с этим посылом Евгения Калешина. Жаль, потому что мысль тренера скорее правильная.

    Но при этом едва ли предназначенная для озвучивания на публике. руководству можно принять такой подход внутри, но, думаю, сложно мириться с таким откровением в телеэфире.

    Тренерские качества Калешина сомнений не вызывают, но его публичность последнего времени стала вызывающей. То есть, это увольнение не спортивное, а пиаровское», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

    • Калешин говорил, что не служит владельцу «Акрона» Павлу Морозову.
    • Также он недавно заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.
    • Тренер работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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