Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин ответил на вопрос о смене курса селекционной работы с приходом нового спортивного директора Армена Маргаряна.

«Мы обсуждали с Арменом и пресс-атташе, как лучше представить его общественности: может, организовать интервью, в котором он озвучит цели и планы. Однако Армен здраво, на мой взгляд, заметил, что сначала он хочет что-то сделать, а уже потом, когда будут результаты, настанет время для разговоров и объяснений, почему были предприняты те или иные шаги.

Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Естественно, уже есть определенное понимание по селекционным вопросам, по позициям, которые требуют усиления, по ротациям, которые будут проводиться в межсезонье.

Сразу хочу сказать, что информация, которая в ряде СМИ проскочила относительно 12 футболистов, которые должны будут уйти, – это все неправда. Ни один здравомыслящий клуб такую ротацию посреди сезона делать не будет. Не знаю, откуда вообще появились эти слухи.

Но тем не менее план у нас есть. Основная задача у клуба – подняться выше, остаться по итогам сезона в РПЛ. И если все пойдет сейчас хорошо, все-таки выполнить задачу, установленную губернатором», – сказал Волженкин.

После 16 туров «Балтика» занимает 15-е место в РПЛ с 12 очками.

Калининградский клуб в этом сезоне выступает в элитном дивизионе российского футбола впервые с 1998 года.

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