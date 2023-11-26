Лопырева назвала главного футболиста мира

Модель, телеведущая, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева выделила главного футболиста в мире.

– Кто, на твой взгляд, главный футболист мира прямо сейчас, и кто будет им к следующему чемпионату мира?

– Лионель Месси, конечно, сейчас главный. Это мой любимый футболист – этот парень словно поцелован богом!

– Ты знакома с ним лично?

– С женой знакома. Его команда выиграла чемпионат мира – для него это был последний шанс его выиграть, и он это сделал. Я очень радовалась – была на стадионе, и у меня даже слезы были на глазах.

У Месси 8 «Золотых мячей».

В прошлом году он впервые стал чемпионом мира.

У Лео контракт до 2025 года с «Интером Майами».

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