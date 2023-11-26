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Лопырева назвала главного футболиста мира

26 ноября 2023, 21:33
10

Модель, телеведущая, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева выделила главного футболиста в мире.

– Кто, на твой взгляд, главный футболист мира прямо сейчас, и кто будет им к следующему чемпионату мира?

Лионель Месси, конечно, сейчас главный. Это мой любимый футболист – этот парень словно поцелован богом!

– Ты знакома с ним лично?

– С женой знакома. Его команда выиграла чемпионат мира – для него это был последний шанс его выиграть, и он это сделал. Я очень радовалась – была на стадионе, и у меня даже слезы были на глазах.

  • У Месси 8 «Золотых мячей».
  • В прошлом году он впервые стал чемпионом мира.
  • У Лео контракт до 2025 года с «Интером Майами».

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Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (10)
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VVM1964
1701027448
Комментарий удален.
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VVM1964
1701027647
Талант к сожалению не передается при вербальном и тактильном общении... )
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Garrincha58
1701027663
а как же дядя Фёдор?
Ответить
Томик
1701027907
Ребята, Лопырева давно не имеет никакого отношения к футболу. Она уже забыла даже как Федю зовут. Или Федя забыл, как зовут её...
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Купа Купыч
1701030235
Откуда вылезла эта пропахшая нафталином библиотекарь.
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Давид59
1701062142
Ржачка настоящая. Термин "главный футболист" настолько нелепо звучит. То же самое, что "главный токарь" или "главный слесарь". Когда уже по-русски заговорим? Как насчёт слова "лучший"?
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Игорь-Трифонов-google
1701064919
ГЛАВНЫЙ футболист это Рукаку, остальные идут лесом
Ответить
ABC--google
1701066499
В каком смысле главный?
Ответить
Боцман--google
1701076086
П..ц подруги у жены Месси,думал она умнее)
Ответить
Дядя Серёжа
1701077659
А на губах?
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