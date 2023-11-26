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    Лопырева назвала главного футболиста мира

    Модель, телеведущая, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева выделила главного футболиста в мире.

    – Кто, на твой взгляд, главный футболист мира прямо сейчас, и кто будет им к следующему чемпионату мира?

    Лионель Месси, конечно, сейчас главный. Это мой любимый футболист – этот парень словно поцелован богом!

    – Ты знакома с ним лично?

    – С женой знакома. Его команда выиграла чемпионат мира – для него это был последний шанс его выиграть, и он это сделал. Я очень радовалась – была на стадионе, и у меня даже слезы были на глазах.

    • У Месси 8 «Золотых мячей».
    • В прошлом году он впервые стал чемпионом мира.
    • У Лео контракт до 2025 года с «Интером Майами».

    Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

    Лопырева объяснила высокие зарплаты футболистов

    Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец

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    26.11.2023 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +295

      Купа Купыч 1 час назад

      Откуда вылезла эта пропахшая нафталином библиотекарь.

      0
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      Рейтинг: +8296

      Томик 1 час назад

      Ребята, Лопырева давно не имеет никакого отношения к футболу. Она уже забыла даже как Федю зовут. Или Федя забыл, как зовут её...

      0
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      Рейтинг: +18191

      Garrincha58 1 час назад

      а как же дядя Фёдор?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36752

      VVM1964 1 час назад

      Талант к сожалению не передается при вербальном и тактильном общении... )

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