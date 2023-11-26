Уткин призвал Клоппа «не ныть» из-за раннего начала матчей

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на претензии главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
- Перед матчем 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1) немец вновь пожаловался на раннее начало встречи – в 12:30 по местному времени.
«Хорош ныть про раннее начало игры «Сити» – «Ливерпуль». Надо иногда, чтобы и Пекин не ночью топ-матчи смотрел. Так и остаются самой богатой лигой, энергично осваивая новые рынки», – написал Уткин.
- «Ливерпуль» отстает от 1-го места АПЛ на 2 очка.
- Впереди у команды матч Лиги Европы с ЛАСКом.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина