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    Уткин призвал Клоппа «не ныть» из-за раннего начала матчей

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на претензии главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

    • Перед матчем 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1) немец вновь пожаловался на раннее начало встречи – в 12:30 по местному времени.

    «Хорош ныть про раннее начало игры «Сити» – «Ливерпуль». Надо иногда, чтобы и Пекин не ночью топ-матчи смотрел. Так и остаются самой богатой лигой, энергично осваивая новые рынки», – написал Уткин.

    • «Ливерпуль» отстает от 1-го места АПЛ на 2 очка.
    • Впереди у команды матч Лиги Европы с ЛАСКом.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6254

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      У нас бы так начинали, а то вчера с Балтикой в 2 ночи кончился.

      0
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      Рейтинг: +1075

      Цугундeр 2 часа назад

      Тем самым испортив Юргену настроение на неделю.) Надеюсь Клопп отреагирует гневным эмодзи.
      Да не , зассыт...

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