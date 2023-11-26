Уткин призвал Клоппа «не ныть» из-за раннего начала матчей

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на претензии главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Перед матчем 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1) немец вновь пожаловался на раннее начало встречи – в 12:30 по местному времени.

«Хорош ныть про раннее начало игры «Сити» – «Ливерпуль». Надо иногда, чтобы и Пекин не ночью топ-матчи смотрел. Так и остаются самой богатой лигой, энергично осваивая новые рынки», – написал Уткин.