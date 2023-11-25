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Обзор матча «Зенит» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Зенит» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
25 ноября 2023, 17:10
«Зенит»
в домашнем матче уверенно обыграл
«Сочи»
в рамках 16 тура РПЛ, итоговый счет 3:0.
Источник:
«Бомбардир»
Сочи
Зенит
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