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    • Отец Черышева оценил вероятность зимнего ухода Дениса из «Венеции»

    Отец Черышева оценил вероятность зимнего ухода Дениса из «Венеции»

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, дал комментарии по поводу будущего сына.

    – Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное.

    – Возможен ли переход в РПЛ?

    – Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем.

    • 32-летний Черышев в «Венеции» с августа 2022 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах (118 минут) без голевых действий.
    • Ранее российский футболист играл только в Испании.

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    Источник: «РБ Спорт»

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