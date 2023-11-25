Отец Черышева оценил вероятность зимнего ухода Дениса из «Венеции»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, дал комментарии по поводу будущего сына.

– Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное.

– Возможен ли переход в РПЛ?

– Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем.