Отец Черышева оценил вероятность зимнего ухода Дениса из «Венеции»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, дал комментарии по поводу будущего сына.
– Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное.
– Возможен ли переход в РПЛ?
– Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем.
- 32-летний Черышев в «Венеции» с августа 2022 года.
- В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах (118 минут) без голевых действий.
- Ранее российский футболист играл только в Испании.
Источник: «РБ Спорт»