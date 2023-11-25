Роналду в 10-й раз за карьеру совершил 60+ голевых действий за год

Криштиану Роналду преодолел отметку в 60 результативных действий в 2023 году.
Накануне 38-летний нападающий оформил дубль в ворота «Аль-Охдуда» (3:0).
В десятый раз за карьеру португалец совершил 60+ голевых действий за год. Такие показатели ему не покорялись пять лет.
- 2010 – 48+18
- 2011 – 60+18
- 2012 – 63+13
- 2013 – 69+15
- 2014 – 61+20
- 2015 – 57+17
- 2016 – 55+16
- 2017 – 53+12
- 2018 – 49+13
- 2023 – 48+13
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Источник: CBS Sports