Роналду в 10-й раз за карьеру совершил 60+ голевых действий за год

Криштиану Роналду преодолел отметку в 60 результативных действий в 2023 году.

Накануне 38-летний нападающий оформил дубль в ворота «Аль-Охдуда» (3:0).

В десятый раз за карьеру португалец совершил 60+ голевых действий за год. Такие показатели ему не покорялись пять лет.

2010 – 48+18

2011 – 60+18

2012 – 63+13

2013 – 69+15

2014 – 61+20

2015 – 57+17

2016 – 55+16

2017 – 53+12

2018 – 49+13

2023 – 48+13

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