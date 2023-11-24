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    • «Балтика» перед матчем со «Спартаком» назначила нового спортивного директора

    «Балтика» перед матчем со «Спартаком» назначила нового спортивного директора

    «Балтика» сообщила о назначении нового спортивного директора. Пост занял Армен Маргарян.

    «Армен Маргарович – выпускник НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Свою карьеру в футболе начал в «Зените», где стоял у истоков создания отдела видеоаналитики академии сине-бело-голубых. После перешел в отдел селекции клуба, где работал скаутом, а также возглавлял отдел молодежного скаутинга.

    Также возглавлял молодежный скаутинг московского «Локомотива», а в футбольном клубе «Крылья Советов» трудился в должности шеф-скаута. После Самары переехал в «Нижний Новгород», где занимался вопросами селекции, а последним местом работы является московское «Динамо», где возглавлял отдел национальной селекции», – рассказали калининградцы о новом руководителе.

    • Маргарян сменил Кирилла Волженкина.
    • «Балтика» лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.
    • Завтра, 25 ноября, «Балтика» в 16-м туре РПЛ примет «Спартак». «Бомбардир» проведет прямую текстовую-трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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    Сегодня, 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +141

      VPERDIV SPARTAK 51 минуту назад

      Кругом одни армяне

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