«Балтика» перед матчем со «Спартаком» назначила нового спортивного директора

«Балтика» сообщила о назначении нового спортивного директора. Пост занял Армен Маргарян.

«Армен Маргарович – выпускник НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Свою карьеру в футболе начал в «Зените», где стоял у истоков создания отдела видеоаналитики академии сине-бело-голубых. После перешел в отдел селекции клуба, где работал скаутом, а также возглавлял отдел молодежного скаутинга.

Также возглавлял молодежный скаутинг московского «Локомотива», а в футбольном клубе «Крылья Советов» трудился в должности шеф-скаута. После Самары переехал в «Нижний Новгород», где занимался вопросами селекции, а последним местом работы является московское «Динамо», где возглавлял отдел национальной селекции», – рассказали калининградцы о новом руководителе.