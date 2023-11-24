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    • Отец Родриго назвал Месси «маленьким святошей» после конфликта Лео с сыном

    Отец Родриго назвал Месси «маленьким святошей» после конфликта Лео с сыном

    Эрик Гоес, отец нападающего Бразилии Родриго, отреагировал на конфликт сына с Лионелем Месси. Они повздорили во время матча отбора ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной.

    «Серьезно? Кто-то удивился? Это бесконфликтный маленький святоша», – написал папа Родриго в социальной сети.

    • Аргентина победила на «Маракане» со счетом 1:0.
    • Начало матча было отложено почти на полчаса в связи с беспорядками на трибунах.
    • Из-за этого аргентинские футболисты уходили в подтрибунное помещение.

    Фото: соцсети Эрика Гоеса

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +613

      Romeo 123 4 минуты назад

      Правильно сказал гном подлый человечишко

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      Рейтинг: +17518

      Алексей З 14 минут назад

      Кто бы знал о существовании Родриго ?
      Когда он был в П с горошину , Месси уже за Барсу играл по -хорошему .

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