Отец Родриго назвал Месси «маленьким святошей» после конфликта Лео с сыном

Эрик Гоес, отец нападающего Бразилии Родриго, отреагировал на конфликт сына с Лионелем Месси. Они повздорили во время матча отбора ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной.

«Серьезно? Кто-то удивился? Это бесконфликтный маленький святоша», – написал папа Родриго в социальной сети.

Аргентина победила на «Маракане» со счетом 1:0.

Начало матча было отложено почти на полчаса в связи с беспорядками на трибунах.

Из-за этого аргентинские футболисты уходили в подтрибунное помещение.

Фото: соцсети Эрика Гоеса