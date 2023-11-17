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    • Капсула времени Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра» продолжает свое путешествие по городам России

    Капсула времени Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра» продолжает свое путешествие по городам России

    16 ноября кортеж Пути трофея «Игр Будущего» с главным Трофеем турнира и Капсулой времени прибыл в Богоявленский детский дом в Нижегородской области.

    Кортеж «Игр Будущего» заехал сюда неслучайно, ведь в детском доме живут юные талантливые фиджитал-спортсмены. В октябре этого года Лига Ставок и Фонд «Созвездие Добра» подарили ребятам компьютеры для занятий гибридным спортом, чтобы они смогли приобщиться к фиджитал-сообществу и претендовать на участие в следующих Играх Будущего.

    Яркой частью визита стало подписание послания в будущее, которое находится в Капсуле времени. Оно состоит из 11 заповедей справедливого спорта от Лиги Супергероев – выдающихся спортсменов, амбассадоров и друзей Лиги Ставок и Фонда «Созвездия Добра».

    Это историческое письмо уже подписали президент Лиги Ставок Юрий Красовский, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Артур Далалоян и Илья Ковальчук. А в Богоявленском детском доме свои подписи оставили первый вице-президент Лиги Ставок, учредитель Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская и ведущая Матч ТВ Эмма Гаджиева.

    «На протяжении нескольких лет мы поддерживаем российский спорт и помогаем спортсменам разных поколений. Мы хотим сохранить богатую спортивную историю нашей страны и передать заложенные в ней смыслы будущим фиджитал спортсменам. И, конечно, будем популяризировать фиджитал-направление в молодeжной среде, за ним будущее», – отметила Ольга Журавская.

    Напомним, что официальным букмекером «Игр Будущего» является Лига Ставок. Путь трофея Игр Будущего и Капсулы времени началось в Москве в рамках празднования 100 дней до старта главного международного фиджитал-турнира. Впереди – Казань, Ульяновск, Самара, Уфа и Оренбург. Завершится роуд-шоу на Байконуре, откуда Трофей полетит в космос, а Капсула отправится на хранение в столицу Игр Будущего-2024 – город Казань.

    Источник: Бомбардир

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    17.11.2023 15:34
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