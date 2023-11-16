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    • Самая сексуальная футболистка мира попросила не называть ее сексуальной

    Самая сексуальная футболистка мира попросила не называть ее сексуальной

    Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович рассказала, что ей не нравится определение «сексуальная».

    «Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится демонстрировать, как я усердно работаю, что веду здоровый, красивый, модный образ жизни.

    Мне не нравится, когда про меня говорят «сексуальная», потому что это клише. Так говорят, потому что думают, что красивая женщина не может быть футболисткой. А мне нравится это сочетать», – сказала хорватка.

    • 23-летняя спортсменка всю карьеру проводит в Швейцарии.
    • В прошлом году ее «Грассхопер» дошел до финала Кубка Швейцарии.
    • С 2021 года Маркович выступает за сборную Хорватии.

    Фото: соцсети Аны Марии Маркович

    Самая сексуальная футболистка мира показала фото в купальнике

    Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

    Источник: O Jogo

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    16.11.2023 01:03
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6757

      rash1959 20 часов назад

      Статейка про "секс...", а сисек нет. Считаю, что тема не раскрыта. Недоработочка бомбардирская.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 21 час назад

      "Лучший" комментатор Губе... шлёпов просит называть его лучшим комментатором... может лучше сексуальным... глядишь кому из недомужиков и понравишься

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      acor94 22 часа назад

      Ну вы и подонки редакторы. Она же попросила!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > acor94 18 часов назад

      +++)

      0
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