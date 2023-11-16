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  • Самая сексуальная футболистка мира попросила не называть ее сексуальной

Самая сексуальная футболистка мира попросила не называть ее сексуальной

16 ноября 2023, 01:03
4

Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович рассказала, что ей не нравится определение «сексуальная».

«Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится демонстрировать, как я усердно работаю, что веду здоровый, красивый, модный образ жизни.

Мне не нравится, когда про меня говорят «сексуальная», потому что это клише. Так говорят, потому что думают, что красивая женщина не может быть футболисткой. А мне нравится это сочетать», – сказала хорватка.

  • 23-летняя спортсменка всю карьеру проводит в Швейцарии.
  • В прошлом году ее «Грассхопер» дошел до финала Кубка Швейцарии.
  • С 2021 года Маркович выступает за сборную Хорватии.

Фото: соцсети Аны Марии Маркович

Самая сексуальная футболистка мира показала фото в купальнике

Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

Источник: O Jogo
Весь мир
Комментарии (4)
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acor94
1700108933
Ну вы и подонки редакторы. Она же попросила!
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Дядя Серёжа
1700112519
"Лучший" комментатор Губе... шлёпов просит называть его лучшим комментатором... может лучше сексуальным... глядишь кому из недомужиков и понравишься
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rash1959
1700114734
Статейка про "секс...", а сисек нет. Считаю, что тема не раскрыта. Недоработочка бомбардирская.
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