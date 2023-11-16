Самая сексуальная футболистка мира попросила не называть ее сексуальной

Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович рассказала, что ей не нравится определение «сексуальная».

«Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится демонстрировать, как я усердно работаю, что веду здоровый, красивый, модный образ жизни.

Мне не нравится, когда про меня говорят «сексуальная», потому что это клише. Так говорят, потому что думают, что красивая женщина не может быть футболисткой. А мне нравится это сочетать», – сказала хорватка.

23-летняя спортсменка всю карьеру проводит в Швейцарии.

В прошлом году ее «Грассхопер» дошел до финала Кубка Швейцарии.

С 2021 года Маркович выступает за сборную Хорватии.

Фото: соцсети Аны Марии Маркович

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