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    • «Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» и «Рома», 12 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лацио»: Проведель, Габаррон, Романьоли, Ладзари, Марушич, Гендузи, Альберто, Катальди, Андерсон, Педро, Иммобиле.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    «Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Бове, Дибала, Лукаку.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лацио» – «Рома»

    Источник: Спортбокс

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    12.11.2023 17:57
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