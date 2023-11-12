Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» и «Рома», 12 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лацио»: Проведель, Габаррон, Романьоли, Ладзари, Марушич, Гендузи, Альберто, Катальди, Андерсон, Педро, Иммобиле.

Главный тренер: Маурицио Сарри

«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Бове, Дибала, Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуринью

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лацио» – «Рома»