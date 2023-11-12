Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Балтики», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Стоцкий, Каккоев, Александров, Калинский, Трошечкин, Зе Турбо, Севикян, Майга, Кухарчук.

Главный тренер: Сергей Юран

«Балтика»: Бориско, Остоич, Радмановац, Фернандес, Сото, Гассама, Кузьмин, Осипов, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Главный тренер: Сергей Игнашевич