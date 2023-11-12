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    • «Пари НН» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Пари НН» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Балтики», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Стоцкий, Каккоев, Александров, Калинский, Трошечкин, Зе Турбо, Севикян, Майга, Кухарчук.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Балтика»: Бориско, Остоич, Радмановац, Фернандес, Сото, Гассама, Кузьмин, Осипов, Бистрович, Мусаев, Гузина.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН»«Балтика»

    Пари НН – Балтика смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 11:10
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