Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Балтики», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Стоцкий, Каккоев, Александров, Калинский, Трошечкин, Зе Турбо, Севикян, Майга, Кухарчук.
Главный тренер: Сергей Юран
«Балтика»: Бориско, Остоич, Радмановац, Фернандес, Сото, Гассама, Кузьмин, Осипов, Бистрович, Мусаев, Гузина.
Главный тренер: Сергей Игнашевич
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Премьер»;
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»