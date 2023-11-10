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    • Корнеев оценил отношение главного тренера «Аталанты» к Миранчуку

    Корнеев оценил отношение главного тренера «Аталанты» к Миранчуку

    Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьер Гасперини негативно относится к российскому хавбеку своей команды Алексею Миранчуку.

    «На мой взгляд, «Аталанта» летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» – ни вашим, ни нашим. Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему «Аталанта» его не отдала в другой клуб. Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», – сказал Корнеев.

    • Миранчук на 86‑й минуте вышел на замену в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма» (1:0).
    • В нынешнем сезоне 28‑летний россиянин провел пять матчей за «Аталанту» во всех турнирах, суммарно проведя на поле 104 минуты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2023 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 10 ноября, 14:31

      Игрок в расцвете творческих сил но постоянно сидит в запасе.
      Если его устраивает такая жизнь то тут уж никакие советы не помогут.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 09:44

      Со всех сторон слышны советы Миранчуку, переживают , а вам не кажется , что его всё устраивает.
      Он не продавец в пятёрочке (как Личка говорил), у него всё нормально.

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