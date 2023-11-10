Корнеев оценил отношение главного тренера «Аталанты» к Миранчуку

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьер Гасперини негативно относится к российскому хавбеку своей команды Алексею Миранчуку.

«На мой взгляд, «Аталанта» летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» – ни вашим, ни нашим. Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему «Аталанта» его не отдала в другой клуб. Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», – сказал Корнеев.