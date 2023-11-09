Рябчук ответил на вопрос об атмосфере внутри «Спартака»

Фланговый защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал ситуацию в команде.

– В команде все в порядке? Или есть недопонимание?

– Не знаю, что о нас пишут в СМИ, и с трудом понимаю, о чем речь. Лично я чувствую себя отлично. В команде тоже все хорошо.

– Говорите ли вы внутри команды о турнирной таблице? Смотрите ли в нее?

– Смотрим. И недовольны таким положением, потому что хотим быть на ее вершине. А не там, где находимся. И мы работаем, чтобы подняться выше.

Впереди еще больше половины первенства. У нас есть достаточно встреч, чтобы исправить ситуацию и подняться на вершину.

– Какие мероприятия были для сплочения внутри коллектива?

– Конечно, мы собираемся вместе. И хорошо проводим время как на поле, так и вне его. Это происходит время от времени.

Не подумайте, что каждый день. Например, мы собираемся, чтобы сходить в кафе. Или что‑то вроде того.

Конечно, все мы переживаем, когда команда не выигрывает, У нас история, традиции, с каждого матча мы хотим привозить по три очка. Понимаю, что болельщики переживают так же, как и мы.

Мы стараемся не обращать внимания на то, что говорят люди вокруг, а просто работаем!

«Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.

Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

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