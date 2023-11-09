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    Рябчук ответил на вопрос об атмосфере внутри «Спартака»

    Фланговый защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал ситуацию в команде.

    – В команде все в порядке? Или есть недопонимание?

    – Не знаю, что о нас пишут в СМИ, и с трудом понимаю, о чем речь. Лично я чувствую себя отлично. В команде тоже все хорошо.

    – Говорите ли вы внутри команды о турнирной таблице? Смотрите ли в нее?

    – Смотрим. И недовольны таким положением, потому что хотим быть на ее вершине. А не там, где находимся. И мы работаем, чтобы подняться выше.

    Впереди еще больше половины первенства. У нас есть достаточно встреч, чтобы исправить ситуацию и подняться на вершину.

    – Какие мероприятия были для сплочения внутри коллектива?

    – Конечно, мы собираемся вместе. И хорошо проводим время как на поле, так и вне его. Это происходит время от времени.

    Не подумайте, что каждый день. Например, мы собираемся, чтобы сходить в кафе. Или что‑то вроде того.

    Конечно, все мы переживаем, когда команда не выигрывает, У нас история, традиции, с каждого матча мы хотим привозить по три очка. Понимаю, что болельщики переживают так же, как и мы.

    Мы стараемся не обращать внимания на то, что говорят люди вокруг, а просто работаем!

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2023 21:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Сви ньи грызуться как пауки в банке. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +709

      Alemann 14 часов назад

      Какая может быть атмосфера в свинарнике? Воняет...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Alemann 13 часов назад

      Какой может быть футбол в Питере? Педикулёзно - ублюдочный, с админресурсом...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      Alemann > Спартач80 13 часов назад

      Свинорылым визжать не разрешалось.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 14 часов назад

      Что то воняет, а помойные заскочили, ну ясно уже их отодрали у помойке и разрешили уйти в подъезд

      5
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      Рейтинг: +6710

      fakeid > Suvorov71 14 часов назад

      дцп ходячее, смени, наконец, пластинку, все уже давно поняли, что твоей главной проблемой является вонь и помойка. попробуй оглядеться, быть может врубишься, что ты там и существуешь в отодранном виде, если постоянно чувствуешь все три неотъемлемых компонента своей убогой жизни. у других хряков здесь такой проблемы не наблюдается.

      3
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      Рейтинг: +6710

      fakeid 14 часов назад

      атмосфера такая же, как у промкваса в его естественной среде обитания - вонь и помойка. хотя, может это только у него, а спартак тут не при чём. хз.

      3
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > fakeid 14 часов назад

      скоро сученок будешь правильно назавать НАРОДНУЮ команду СПАРТАК

      4
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      Рейтинг: +709

      Alemann > Suvorov71 14 часов назад

      Скорее ФК "Свиное Рыло"

      4
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 14 часов назад

      Глупые вопросы, стандартные ответы) кто же правду скажет пока в клубе

      1
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      Рейтинг: +34

      голлевацнен 14 часов назад

      Сладкоголосый ты наш, ещё бы играл, соответствуя клубу, а так-одно разочарование. Буфлик тряпошный какой-то.

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