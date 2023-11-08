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    • Комментатора «Матч ТВ» заподозрили в мате в эфире – он объяснился

    Комментатора «Матч ТВ» заподозрили в мате в эфире – он объяснился

    Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов отреагировал на обвинения в том, что он матернулся накануне во время онлайна Лиги чемпионов.

    На включении с матча «Милан»«ПСЖ» (2:1) многим послышалось матерное слово от Дурасова, однако, по словам комментатора, он сказал «из детства».

    «Кирпичей наложил знатных», – прокомментировал ситуацию Дурасов.

    • Дурасов несколько лет назад выиграл конкурс комментаторов и получил работу на «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 11:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4352

      Kollljan 8 ноября, 12:17

      Ну и что? Великий Озеров матерился в эфире и ничего!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Kollljan 8 ноября, 14:06

      Да ну, и ты это слышал..... болтун...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Исмо > Kollljan 1 час назад

      Ещё и советское время, сейчас тем более можно:):)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 8 ноября, 11:57

      Этот камуфляж навеки войдёт в историю.
      Как говорится..#издетсвамдурасов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида 8 ноября, 11:40

      отмазка точно из пи..детства

      5
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