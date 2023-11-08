Комментатора «Матч ТВ» заподозрили в мате в эфире – он объяснился

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов отреагировал на обвинения в том, что он матернулся накануне во время онлайна Лиги чемпионов.

На включении с матча «Милан» – «ПСЖ» (2:1) многим послышалось матерное слово от Дурасова, однако, по словам комментатора, он сказал «из детства».

«Кирпичей наложил знатных», – прокомментировал ситуацию Дурасов.

Дурасов несколько лет назад выиграл конкурс комментаторов и получил работу на «Матч ТВ».

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