В субботу, 11 ноября, «Локомотив» и «Ахмат» сыграют друг с другом в матче 11 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Встречу проведут в Москве.

«Локомотив»

Подопечные Михаила Галактионова идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда в 14 матчах чемпионата России выиграла пять встреч, в шести поединках сыграла вничью и проиграла в трех матчах. «Локомотив» забил девятнадцать голов, но при этом пропустил восемнадцать мячей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет десять очков.

«Ахмат»

Грозненцы располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда в 14 матчах чемпионата России выиграла три матча, в трех поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Подопечные Михаила Галактионова забили четырнадцать голов, но при этом пропустили девятнадцать мячей.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 36 раз, в которых «Локомотив» побеждал 21 раз, а «Ахмат» выигрывал в семи встречах.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»

На наш взгляд, исход в этом матче очевиден – «Локомотив» выглядит фаворитом встречи и наверняка возьмет три очка в матче с одним из аутсайдеров национального первенства. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.82).