Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    «Локомотив» – «Ахмат»: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 11 ноября

    В субботу, 11 ноября, «Локомотив» и «Ахмат» сыграют друг с другом в матче 11 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Встречу проведут в Москве.

    «Локомотив»

    Подопечные Михаила Галактионова идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда в 14 матчах чемпионата России выиграла пять встреч, в шести поединках сыграла вничью и проиграла в трех матчах. «Локомотив» забил девятнадцать голов, но при этом пропустил восемнадцать мячей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет десять очков.

    «Ахмат»

    Грозненцы располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда в 14 матчах чемпионата России выиграла три матча, в трех поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Подопечные Михаила Галактионова забили четырнадцать голов, но при этом пропустили девятнадцать мячей.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 36 раз, в которых «Локомотив» побеждал 21 раз, а «Ахмат» выигрывал в семи встречах.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»

    На наш взгляд, исход в этом матче очевиден – «Локомотив» выглядит фаворитом встречи и наверняка возьмет три очка в матче с одним из аутсайдеров национального первенства. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.82).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+