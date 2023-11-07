Гендиректор «Пари НН» прокомментировал вызов Нигматуллина в сборную

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает заслуженным вызов в сборную России вратаря нижегородской команды Артура Нигматуллина.

«Артур Нигматуллин давно заслужил вызов в сборную России. В «Пари НН» все игроки важные, но Артур своего рода легенда клуба. Неслучайно мы в этом году переподписали с ним контракт на несколько сезонов вперед. Артур – активный игрок, наставник, его очень любят тренерский штаб и болельщики. Для «Пари НН» его вызов в сборную – приятная новость, но это вполне заслуженно и соответствует его уровню мастерства.

У нас есть уверенность, что Нигматуллин сыграет в матче с Кубой. Хотелось бы, чтобы эта уверенность была у тех, кто принимает решение. Артур – тот человек, на которого можно и нужно положиться, особенно в тех ситуациях, когда требуется улучшить качество игры», – сказал Мелик-Гусейнов.