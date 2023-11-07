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    • Гендиректор «Пари НН» прокомментировал вызов Нигматуллина в сборную

    Гендиректор «Пари НН» прокомментировал вызов Нигматуллина в сборную

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает заслуженным вызов в сборную России вратаря нижегородской команды Артура Нигматуллина.

    «Артур Нигматуллин давно заслужил вызов в сборную России. В «Пари НН» все игроки важные, но Артур своего рода легенда клуба. Неслучайно мы в этом году переподписали с ним контракт на несколько сезонов вперед. Артур – активный игрок, наставник, его очень любят тренерский штаб и болельщики. Для «Пари НН» его вызов в сборную – приятная новость, но это вполне заслуженно и соответствует его уровню мастерства.

    У нас есть уверенность, что Нигматуллин сыграет в матче с Кубой. Хотелось бы, чтобы эта уверенность была у тех, кто принимает решение. Артур – тот человек, на которого можно и нужно положиться, особенно в тех ситуациях, когда требуется улучшить качество игры», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • 20 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой.
    • Нигматуллин в текущем сезоне провел 14 матчей за «Пари НН» в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2023 16:49
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