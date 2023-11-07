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  • «Аль-Духаиль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

«Аль-Духаиль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

7 ноября 2023, 14:40

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Духаиль» – «Аль-Насра», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Духаиль»: Хассан, Аль-Науми, Хафез, Семедо, Мун-Хван, Мадибо, Мохаммед, Али, Коутиньо, Мохаммад, Олунга.

Главный тренер: Кристоф Гальтье

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганнам, Аль-Амри, Маду, Кассем, Фофана, Брозович, Отавиньо, Талиска, Мане, Аль-Немер.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Духаиль»«Аль-Наср»

Аль-Духаиль-АльНаср смотреть онлайн

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Аль-Наср Аль-Духаиль
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