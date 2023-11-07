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    • «Аль-Духаиль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    «Аль-Духаиль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Духаиль» – «Аль-Насра», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Духаиль»: Хассан, Аль-Науми, Хафез, Семедо, Мун-Хван, Мадибо, Мохаммед, Али, Коутиньо, Мохаммад, Олунга.

    Главный тренер: Кристоф Гальтье

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганнам, Аль-Амри, Маду, Кассем, Фофана, Брозович, Отавиньо, Талиска, Мане, Аль-Немер.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Духаиль»«Аль-Наср»

    Аль-Духаиль-АльНаср смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 14:40
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