Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Духаиль» – «Аль-Насра», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Духаиль»: Хассан, Аль-Науми, Хафез, Семедо, Мун-Хван, Мадибо, Мохаммед, Али, Коутиньо, Мохаммад, Олунга.

Главный тренер: Кристоф Гальтье

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганнам, Аль-Амри, Маду, Кассем, Фофана, Брозович, Отавиньо, Талиска, Мане, Аль-Немер.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Духаиль» – «Аль-Наср»