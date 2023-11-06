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Обзор матча «Сочи» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Сочи» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
6 ноября 2023, 21:33
«Сочи»
и
«Динамо»
выдали сумасшедший матч, который закончился со счетом 3:3 в рамках 14 тура РПЛ.
Источник:
«Бомбардир»
Динамо
Сочи
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