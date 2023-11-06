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    • Революция в «Балтике»: на грани ухода 2 директора и 12 футболистов

    Революция в «Балтике»: на грани ухода 2 директора и 12 футболистов

    В «Балтике» в скором времени будут приняты ряд кадровых решений.

    Свои должности точно покинут генеральный директор Кирилл Волженкин и спортивный директор Исмаил Ибрагимов. Ожидается, что второго сменит Олег Яровинский.

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич пользуется доверием – его отставка не планируется.

    При этом зимой значительно обновится состав калининградской команды, из которой могут уйти 12 футболистов.

    • «Балтика» набрала 11 очков в 14 турах РПЛ и занимает 15-е место в таблице лиги.
    • С лета клуб финансирует госкорпорация «Ростех».

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    Источник: Legalbet

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    06.11.2023 18:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14

      Yuri-Kudryavtsev-google 8 ноября, 09:04

      К "первокурсникам" традиционно отношение как статистической погрешности. 25 лет нужно было играть в РПЛ, а не возвращаться в нее, тогда бы и отношение было бы другое к команде, клубу, гендиректорам и прочим деятелям.

      0
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      Рейтинг: +10

      Опрессовщик 7 ноября, 15:11

      Мясным поучиться бы у балтийцев в области управлением кадрами, так сказать)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 19:59

      Смотрите почитатели сви ней и учитесь. Балтика классом не ниже хряков, а гонят сразу 12 игроков. У мазутного проекта такого неликвида в 3 раза больше. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ > ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 07:17

      Вонючий, поучи свою жену щи варить?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 19:34

      Ростех не на шутку раздухарился! Вот так бы и Спартаке, бац и всех с телеги

      3
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 20:06

      УРОД ПОМОЙНЫЙ В ФУТБОЛЕ НОЛЬ ПОЛНЫЙ А ВОНИ КАК ОТ ПОМОЙКИ

      4
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 19:09

      Так ТАК ростех, так если не путаю она у нас в Арсенале была спонсором, гниль, мы вылетели и они сразу свалили

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс 6 ноября, 19:09

      Потому и Игнат злой на весь свет.

      2
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