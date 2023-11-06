Революция в «Балтике»: на грани ухода 2 директора и 12 футболистов

К "первокурсникам" традиционно отношение как статистической погрешности. 25 лет нужно было играть в РПЛ, а не возвращаться в нее, тогда бы и отношение было бы другое к команде, клубу, гендиректорам и прочим деятелям.
В «Балтике» в скором времени будут приняты ряд кадровых решений.
Свои должности точно покинут генеральный директор Кирилл Волженкин и спортивный директор Исмаил Ибрагимов. Ожидается, что второго сменит Олег Яровинский.
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич пользуется доверием – его отставка не планируется.
При этом зимой значительно обновится состав калининградской команды, из которой могут уйти 12 футболистов.
- «Балтика» набрала 11 очков в 14 турах РПЛ и занимает 15-е место в таблице лиги.
- С лета клуб финансирует госкорпорация «Ростех».
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