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    Губерниев оценил матч «Локо» – «Спартак»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по матчу 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

    «Хороший матч «Локомотив» – «Спартак»! Важно помнить, играли седьмая и восьмая команды чемпионата. Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть.

    По такому футболу Артем Дзюба может ещe играть и забивать лет пять. Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса. А не только запас эмоций. И если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти, будет всегда чемпионом!» – написал Губерниев.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    05.11.2023 21:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 22:03

      Правильно! Играли середняки а визгу то сколько)) смех да и только

      1
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 22:08

      Спартак середняк только потому, что его СУДЬИ ТАЩАТ!!! Без их поддержки Спартак давно бы уже в Пердиве пылил...)))

      2
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      Рейтинг: +912

      timon2401 > Cleaner 5 ноября, 22:41

      серъзный у вас диалог)) действительно, два дэбила это сила

      1
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      Рейтинг: +1941

      GermanVo > timon2401 6 ноября, 01:44

      Ну, а о чём ещё поговорить в нашем футболе? Не про немытых же? На них всем плевать. Мне даже смешно читать комментарии вонючих, потому что об их команде даже писать нечего, и интереса ни у кого никакого к этой помойке. А губерниев, это просто дно. Такое же дно, как фанаты голубых неадекватов. Зато зенька самый "популярный" клуб у нас в стране, ахахаха

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      Рейтинг: +1941

      GermanVo > WILDLING_HRUNDEL 6 ноября, 01:48

      А не обидно, когда играют "середняки" и все новостные ленты об этом трубят, а про помойку из питера, как бы она не пыжилась, всем нас рать) Обтекай, как обычно, овно с болт.

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > timon2401 6 ноября, 11:38

      Вы, значит, решили к нам присоединиться? Вэлком! Три дебила - СУПЕРСИЛА!!!...)))

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > GermanVo 6 ноября, 11:40

      Помойка из Питера уделала Спартака со счетом 7:1(СЕМЬ : ОДИН) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ржу ни могу!!!...)))

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