Губерниев оценил матч «Локо» – «Спартак»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по матчу 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Журналист болел за «Локомотив».

«Спартак» с 38-й минуты был в меньшинстве.

Забили Артем Дзюба и Антон Зиньковский.

«Хороший матч «Локомотив» – «Спартак»! Важно помнить, играли седьмая и восьмая команды чемпионата. Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть.

По такому футболу Артем Дзюба может ещe играть и забивать лет пять. Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса. А не только запас эмоций. И если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти, будет всегда чемпионом!» – написал Губерниев.