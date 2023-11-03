Лучшая футболистка мира пошутила с Месси на церемонии «Золотого мяча»: «Лео рассмеялся!»

Обладательница «Золотого мяча» среди женщин Айтана Бонмати рассказала об общении с Лионелем Месси на церемонии. Она состоялась в Париже на этой неделе.

«Получить «Золотой мяч» вместе с Месси – нечто совершенно особенное для меня. Я сказала ему: «Поздравляю с твоим первым «Золотым мячом». Он рассмеялся! Мы с ним очень близки. Нам удалось поговорить еще и до начала церемонии», – сообщила Бонмати.

Для Айтаны это 1-й «Золотой мяч».

У Месси их 8.

Бонмати выступает за «Барселону».

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