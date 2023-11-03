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    • Лучшая футболистка мира пошутила с Месси на церемонии «Золотого мяча»: «Лео рассмеялся!»

    Лучшая футболистка мира пошутила с Месси на церемонии «Золотого мяча»: «Лео рассмеялся!»

    Обладательница «Золотого мяча» среди женщин Айтана Бонмати рассказала об общении с Лионелем Месси на церемонии. Она состоялась в Париже на этой неделе.

    «Получить «Золотой мяч» вместе с Месси – нечто совершенно особенное для меня. Я сказала ему: «Поздравляю с твоим первым «Золотым мячом». Он рассмеялся! Мы с ним очень близки. Нам удалось поговорить еще и до начала церемонии», – сообщила Бонмати.

    • Для Айтаны это 1-й «Золотой мяч».
    • У Месси их 8.
    • Бонмати выступает за «Барселону».

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    Источник: Sports.ru

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    03.11.2023 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 20:13

      А чо Лео не поздравил Айтану Бонмати ? А то ведь дискриминация получается.Лео снисходя разрешил женщине..И все такое.

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