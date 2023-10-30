Кержаков назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»-2023

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, какой футболист достоин стать обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

«Кто больше заслужил «Золотой мяч»? Месси, конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси.

Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, он является лучшим в мире на данный момент», – заявил Кержаков.