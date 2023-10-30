Кержаков назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»-2023

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, какой футболист достоин стать обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.
«Кто больше заслужил «Золотой мяч»? Месси, конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси.
Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, он является лучшим в мире на данный момент», – заявил Кержаков.
- Нового обладателя «Золотого мяча» назовут сегодня вечером.
- 36-летний Месси в декабре стал чемпионом мира впервые в карьере.
- Другой претендент на награду – форвард Эрлинг Холанд – выиграл требл на клубном уровне в составе «Манчестер Сити».
Источник: «Чемпионат»