Во France Football прокомментировали слухи о вручении Месси «Золотого мяча»-2023

Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия отреагировал на инсайд, что Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз в карьере.

«Слухи существовали всегда. Это медийная игра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе.

Борьба за «Золотой мяч» в этом году очень плотная. Основным критерием были индивидуальные выступления, а не коллективные», – сказал Гарсия.