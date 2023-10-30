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    • Во France Football прокомментировали слухи о вручении Месси «Золотого мяча»-2023

    Во France Football прокомментировали слухи о вручении Месси «Золотого мяча»-2023

    Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия отреагировал на инсайд, что Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз в карьере.

    «Слухи существовали всегда. Это медийная игра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе.

    Борьба за «Золотой мяч» в этом году очень плотная. Основным критерием были индивидуальные выступления, а не коллективные», – сказал Гарсия.

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    Источник: Goal

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    30.10.2023 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      НедраЧили 30 октября, 15:19

      Вообще все равно - эта награда давно уже себя скомпрометировала

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