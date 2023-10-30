Во France Football прокомментировали слухи о вручении Месси «Золотого мяча»-2023

Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия отреагировал на инсайд, что Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз в карьере.
«Слухи существовали всегда. Это медийная игра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе.
Борьба за «Золотой мяч» в этом году очень плотная. Основным критерием были индивидуальные выступления, а не коллективные», – сказал Гарсия.
- Нового обладателя «Золотого мяча» назовут сегодня вечером.
- 36-летний Месси в декабре стал чемпионом мира впервые в карьере.
- Форвард Эрлинг Холанд выиграл требл на клубном уровне в составе «Манчестер Сити».
Источник: Goal