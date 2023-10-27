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    • «Манчестер Юнайтед» отчитался о финансовых показателях за год

    «Манчестер Юнайтед» отчитался о финансовых показателях за год

    «Манчестер Юнайтед» заявил о выручке в размере 648,4 миллиона фунтов за последний финансовый год, что является рекордом Английской премьер-лиги.

    Общий доход вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на то что в прошлом сезоне «МЮ» выступал в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Клуб также сообщил об убытках в размере 42,1 миллиона фунтов.

    Траты на зарплаты в «Манчестер Юнайтед» за этот период снизились на 52,8 миллиона фунтов до 331,4 миллиона фунтов, что было связано с изменениями в составе и отсутствием команды в ЛЧ.

    В отчeте говорится, что никакие дивиденды владельцам клуба – семье Глэйзеров и другим акционерам не выплачивались.

    • Ранее сообщалось, что британский миллиардер Джим Рэтклифф близок к покупке 25% акций «МЮ» и хочет получить влияние над спортивной составляющей работы клуба.
    • Одним из высокооплачиваемых футболистов, покинувших клуб в отчeтный период, был Криштиану Роналду.

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    Источник: ESPN

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    27.10.2023 07:43
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