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    Названы сроки реконструкции стадиона «Челси»

    Работы по реконструкции лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж», на котором «Челси» проводит домашние матчи, могут занять до семи лет. Об этом говорится в обращении организации Chelsea Pitch Owners (CPO) к акционерам клуба.

    «CPO еще не была проинформирована о каком‑либо решении клуба, касающегося будущих планов относительно стадиона. Считаем, что решение будет окончательно принято в ближайшее время, после рассмотрения всех доступных вариантов.

    Насколько мы понимаем, хотя покупка участка и была согласована, пройдeт немало времени, прежде чем его можно будет освободить. Кроме того, потребуется новая заявка на планирование, хотя часть этой работы и была проделана при прежнем владельце, Романе Абрамовиче. После того как заявка будет одобрена, время, которое потребуется для сноса и реконструкции, варьируется от четырeх до семи лет, в течение которых клубу необходимо будет играть домашние матчи на другой арене», – говорится в заявлении главы CPO Криса Изитта.

    • По сведениям Daily Mail, стоимость проекта реконструкции может составить £ 2 млрд.
    • Сейчас «Стэмфорд Бридж» вмещает 40 303 зрителя.

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    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    26.10.2023 14:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2031

      Romio-xxx 26 октября, 18:11

      С таким владельцем и такой игрой надо строить новый манеж,тысяч на 5-7 человек.

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