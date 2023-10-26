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Названы сроки реконструкции стадиона «Челси»

26 октября 2023, 14:02
1

Работы по реконструкции лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж», на котором «Челси» проводит домашние матчи, могут занять до семи лет. Об этом говорится в обращении организации Chelsea Pitch Owners (CPO) к акционерам клуба.

«CPO еще не была проинформирована о каком‑либо решении клуба, касающегося будущих планов относительно стадиона. Считаем, что решение будет окончательно принято в ближайшее время, после рассмотрения всех доступных вариантов.

Насколько мы понимаем, хотя покупка участка и была согласована, пройдeт немало времени, прежде чем его можно будет освободить. Кроме того, потребуется новая заявка на планирование, хотя часть этой работы и была проделана при прежнем владельце, Романе Абрамовиче. После того как заявка будет одобрена, время, которое потребуется для сноса и реконструкции, варьируется от четырeх до семи лет, в течение которых клубу необходимо будет играть домашние матчи на другой арене», – говорится в заявлении главы CPO Криса Изитта.

  • По сведениям Daily Mail, стоимость проекта реконструкции может составить £ 2 млрд.
  • Сейчас «Стэмфорд Бридж» вмещает 40 303 зрителя.

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Источник: Официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси
Комментарии (1)
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Romio-xxx
1698333061
С таким владельцем и такой игрой надо строить новый манеж,тысяч на 5-7 человек.
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