Названы сроки реконструкции стадиона «Челси»

Работы по реконструкции лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж», на котором «Челси» проводит домашние матчи, могут занять до семи лет. Об этом говорится в обращении организации Chelsea Pitch Owners (CPO) к акционерам клуба.

«CPO еще не была проинформирована о каком‑либо решении клуба, касающегося будущих планов относительно стадиона. Считаем, что решение будет окончательно принято в ближайшее время, после рассмотрения всех доступных вариантов.

Насколько мы понимаем, хотя покупка участка и была согласована, пройдeт немало времени, прежде чем его можно будет освободить. Кроме того, потребуется новая заявка на планирование, хотя часть этой работы и была проделана при прежнем владельце, Романе Абрамовиче. После того как заявка будет одобрена, время, которое потребуется для сноса и реконструкции, варьируется от четырeх до семи лет, в течение которых клубу необходимо будет играть домашние матчи на другой арене», – говорится в заявлении главы CPO Криса Изитта.