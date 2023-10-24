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    • Президент Медиалиги рассказал, когда ожидает дебют Заремы в турнире

    Президент Медиалиги рассказал, когда ожидает дебют Заремы в турнире

    Основатель и президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов не отказался от идеи привлечь Зарему Салихову к участию в турнире.

    Он ожидает дебют супруги Леонида Федуна в пятом сезоне Медиалиги весной 2024 года.

    «Речь идет о создании команды, которой будут руководить девушки, а играть – парни, чтобы все-таки быть конкурентоспособными. Но понятно, что в составе этой команды могут быть и девушки. Если команда не будет ставить перед собой задачу выиграть, то, думаю, у них будет много игрового времени.

    В планах это осуществить в пятом сезоне МФЛ, весной. Есть конкретный разговор с руководителем федерации женского футбола Полиной Юмашевой. Она же и будет в том числе входить в состав руководства клуба.

    По остальным персоналиям диалоги ведутся. Уверен, что госпожа Салихова тоже там будет, но это мое личное мнение», – сказал Осипов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2023 20:21
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