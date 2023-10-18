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    • Месси сообщил, покинет ли он «Интер Майами» на правах аренды после непопадания в плей-офф МЛС

    Месси сообщил, покинет ли он «Интер Майами» на правах аренды после непопадания в плей-офф МЛС

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможном уходе из американского клуба на правах аренды после непопадания в зону плей-офф МЛС.

    «Нет. Мне жаль, что мы не квалифицировались в плей-офф, хотя были очень близки. Я пропустил несколько последних игр. В нашей команде было несколько травм. Июль выдался очень тяжелым, мы играли каждые три дня, много путешествовали. Но мы выиграли турнир [Кубок лиг], который важен для клуба и для всего, что нас ждет в следующем году.

    Я продолжу тренироваться и сыграю в нашем следующем матче [против «Шарлотт»]. Затем постараюсь в лучшем состоянии вернуться сюда [в сборную] в ноябре. После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. У меня впервые будет больше свободных дней в декабре, и я смогу со спокойствием провести их с близкими людьми. В январе я снова вернусь [в клуб], чтобы провести предсезонку. Начнем с нуля и будем готовиться к сезону наилучшим образом», – заявил Месси.

    • Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года на правах свободного агента.
    • Контракт аргентинца с клубом действует до 31 декабря 2025 года.
    • В составе «Интер Майами» Месси стал обладателем Кубка лиг.
    • После 32 игр МЛС «Интер Майами» занимает 14-е, предпоследнее, место в таблице с 33 очками.

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    Источник: ESPN

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