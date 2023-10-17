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    • Отбор Евро-2024. Англия победила Италию (3:1) благодаря дублю Кейна

    Отбор Евро-2024. Англия победила Италию (3:1) благодаря дублю Кейна

    Сборная Англии на «Уэмбли» обыграла Италию со счетом 3:1 и закрепилась на первом месте в группе отбора Евро-2024.

    Гости вышли вперед на 15-й минуте усилиями Джанлуки Скамакки, на что англичане ответили тремя голами – дубль в активе Гарри Кейна, также отличился Маркус Рэшфорд.

    Англия набрала 16 очков в 6 турах квалификации. На счету Италии 10 баллов.

    Отбор Евро-2024. Группа C. 8-й тур

    Англия – Италия – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Скамакка, 15; 1:1 – Кейн (с пенальти), 32; 2:1 – Рэшфорд, 57; 3:1 – Кейн, 77.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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