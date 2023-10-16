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    • Фернандеш: «Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду»

    Фернандеш: «Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о феномене своего партнера Криштиану Роналду.

    «Я надеюсь, что появится еще один португальский Криштиану Роналду, но я думаю, что это маловероятно, и мы, все португальцы, должны наслаждаться им и тем, что он все еще может нам дать, несмотря на то что они часто говорят: «Ах, он уже не тот, кем был раньше».

    Все игроки с годами должны адаптироваться, должны быть другими, но Криштиану, хотя и отличается от других и всегда адаптируется, продолжает делать то, что у него получается лучше всего – забивать голы», – сказал Фернандеш.

    • У Роналду 5 «Золотых мячей».
    • Он выступает за «Аль-Наср».
    • В Саудовской Аравии Криштиану самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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    Источник: Goal

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