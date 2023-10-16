Фернандеш: «Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о феномене своего партнера Криштиану Роналду.

«Я надеюсь, что появится еще один португальский Криштиану Роналду, но я думаю, что это маловероятно, и мы, все португальцы, должны наслаждаться им и тем, что он все еще может нам дать, несмотря на то что они часто говорят: «Ах, он уже не тот, кем был раньше».

Все игроки с годами должны адаптироваться, должны быть другими, но Криштиану, хотя и отличается от других и всегда адаптируется, продолжает делать то, что у него получается лучше всего – забивать голы», – сказал Фернандеш.