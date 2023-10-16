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  • Фернандеш: «Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду»

Фернандеш: «Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду»

16 октября 2023, 16:19

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о феномене своего партнера Криштиану Роналду.

«Я надеюсь, что появится еще один португальский Криштиану Роналду, но я думаю, что это маловероятно, и мы, все португальцы, должны наслаждаться им и тем, что он все еще может нам дать, несмотря на то что они часто говорят: «Ах, он уже не тот, кем был раньше».

Все игроки с годами должны адаптироваться, должны быть другими, но Криштиану, хотя и отличается от других и всегда адаптируется, продолжает делать то, что у него получается лучше всего – забивать голы», – сказал Фернандеш.

  • У Роналду 5 «Золотых мячей».
  • Он выступает за «Аль-Наср».
  • В Саудовской Аравии Криштиану самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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Источник: Goal
Португалия. Примейра Саудовская Аравия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Фернандеш Бруну
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