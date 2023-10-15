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    • Отбор Евро-2024. Испания победила Норвегию (1:0), Уэльс – Хорватию (2:1)

    Отбор Евро-2024. Испания победила Норвегию (1:0), Уэльс – Хорватию (2:1)

    Сборная Испании в 8-м туре отбора Евро-2024 переиграла Норвегию. Гол у Гави. Испанцы возглавили группу.

    В другой встрече Уэльс обыграл Хорватию – призера двух последних чемпионатов мира.

    Отбор Евро-2024. Группа А. 8-й тур

    Норвегия – Испания – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гави, 49.

    Отбор Евро-2024. Группа D. 8-й тур

    Уэльс – Хорватия – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уилсон, 47; 2:0 – Уилсон, 60; 2:1 – Пашалич, 75.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.10.2023 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9141

      GoLenaStop 2 часа назад

      Матч очень хорош!
      Хороваты решили хороводы водить, шапками Уэльс закидать, не удалось, и слишком поздно проснулись.
      Достойная победа .
      С ув.

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