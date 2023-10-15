Отбор Евро-2024. Испания победила Норвегию (1:0), Уэльс – Хорватию (2:1)

Матч очень хорош!
Хороваты решили хороводы водить, шапками Уэльс закидать, не удалось, и слишком поздно проснулись.
Достойная победа .
С ув.
Сборная Испании в 8-м туре отбора Евро-2024 переиграла Норвегию. Гол у Гави. Испанцы возглавили группу.
В другой встрече Уэльс обыграл Хорватию – призера двух последних чемпионатов мира.
Отбор Евро-2024. Группа А. 8-й тур
Норвегия – Испания – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Гави, 49.
Отбор Евро-2024. Группа D. 8-й тур
Голы: 1:0 – Уилсон, 47; 2:0 – Уилсон, 60; 2:1 – Пашалич, 75.