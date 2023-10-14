Смотреть прямую трансляцию матча Украина и Северная Македония, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зинченко, Зубков, Довбик.
Главный тренер: Сергей Ребров
Северная Македония: Димитриевски, Серафимов, Муслиу, Манев, Ашковски, Алиоски, Барди, Елези, Атанасов, Эльмас, Миовски.
Главный тренер: Благой Милевский
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Украина – Северная Македония
- матч можно посмотреть на megogo.net
- Игру покажет «Фонбет»
Источник: Бомбардир