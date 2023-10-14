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    • Украина – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2023

    Украина – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Украина и Северная Македония, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зинченко, Зубков, Довбик.

    Главный тренер: Сергей Ребров

    Северная Македония: Димитриевски, Серафимов, Муслиу, Манев, Ашковски, Алиоски, Барди, Елези, Атанасов, Эльмас, Миовски.

    Главный тренер: Благой Милевский

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Украина – Северная Македония

    Источник: Бомбардир

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