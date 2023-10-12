В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет с Северной Македонией. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Украина

Подопечные Сергея Реброва идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Украина в пяти матчах отборочного цикла выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила шесть голов и пропустила семь мячей.

Северная Македония

Македонцы идут на четвертом месте в таблице, имея в своем активе семь очков. Команда выиграла два матча, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Сборная Македонии забила семь голов, но при этом пропустила двенадцать мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых сборная Украины одержала четыре победы, а Македония выиграла одну встречу. Отметим, Украина забила восемь голов, а Македония ответила четырьмя мячами.

Прогноз на матч Украина – Северная Македония

Несмотря на турнирное соседство команд, сборная Украины, на наш взгляд, выглядит фаворитом предстоящей встречи. Наверняка сборная Сергея Реброва сможет набрать три очка. Наш прогноз – победа сборной Украины (1.66).