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    • Украина – Северная Македония: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 14 октября

    Украина – Северная Македония: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 14 октября

    В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет с Северной Македонией. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

    Украина

    Подопечные Сергея Реброва идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Украина в пяти матчах отборочного цикла выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила шесть голов и пропустила семь мячей.

    Северная Македония

    Македонцы идут на четвертом месте в таблице, имея в своем активе семь очков. Команда выиграла два матча, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Сборная Македонии забила семь голов, но при этом пропустила двенадцать мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых сборная Украины одержала четыре победы, а Македония выиграла одну встречу. Отметим, Украина забила восемь голов, а Македония ответила четырьмя мячами.

    Прогноз на матч Украина – Северная Македония

    Несмотря на турнирное соседство команд, сборная Украины, на наш взгляд, выглядит фаворитом предстоящей встречи. Наверняка сборная Сергея Реброва сможет набрать три очка. Наш прогноз – победа сборной Украины (1.66).

    Источник: Бомбардир

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    12.10.2023 23:18
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