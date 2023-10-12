Фабрицио Романо дал инсайд по будущему Месси

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, собирается ли Лионель Месси менять команду во время паузы в МЛС.
«У меня нет никакой информации о Месси и его возможном уходе в аренду. Он сосредоточен на «Интере», и на данный момент говорить больше не о чем.
Естественно, что вокруг громкого имени много спекуляций, и понятно, что ситуация может измениться, но в нынешних слухах о «Барселоне» или каком-либо другом клубе нет ни капли правды», – заявил Романо.
- «Интер Майами» лишился шансов на плей-офф МЛС.
- У Месси не будет официальных клубных матчей на протяжении 4 месяцев.
- Сообщалось об интересе к аргентинскому форварду из Саудовской Аравии.
Источник: CaughtOffside