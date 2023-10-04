Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – ЦСКА, 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов

Главный тренер: Сергей Ташуев

ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – ЦСКА