Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – ЦСКА, 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов
Главный тренер: Сергей Ташуев
ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный
Главный тренер: Владимир Федотов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс