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    • «Факел» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Факел» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – ЦСКА, 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный

    Главный тренер: Владимир Федотов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – ЦСКА

    Урал-рубин Смотреть онлайн

    Источник: Спортбокс

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    04.10.2023 13:23
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