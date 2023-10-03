Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Галатасарая», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Амрабат, Варам, Далот, Маунт, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Галатасарай»: Муслера, Анхелиньо, Санчес, Бардакчи, Бои, Актюркоглу, Демирбай, Мертенс, Заха, Торрейра, Икарди.

Главный тренер: Окан Бурук

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай»